В Уфе возбудили дело за фейк о побеге главврача из больницы

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В соцсетях появилась недостоверная информация о побеге главного врача с карантина в Уфе. Следственное управление СК РФ по региону возбудило дело по фейку.

Ранее Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова в Уфе была закрыта на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных. Всего на карантине находились около 1200 человек.

Отмечается, что социальных сетях были распространены материалы, в том числе и видео, в которых утверждается, что руководство больницы через окно покинуло здание медицинского учреждения. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, при которых была распространена ложная информация, а также лиц её распространивших, действиям которых следствием будет дана правовая оценка, — говорится на сайте управления СК по региону.

31 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный и Административный кодексы об ужесточении ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или Интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях, были увеличены до 10 млн рублей против прежних 1,5 млн. Помимо этого, за распространение фейков, которые привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Президент Владимир Путин подписал закон 1 апреля, писал NEWS.ru.