В Уфе уклонившегося от военной службы приговорили к пяти годам колонии

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Уфимский гарнизонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который уклонялся от военной службы, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2022 года осужденный прятался из-за мобилизации.

Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений, — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В начале января стало известно, что пятеро граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, застряли в международном аэропорту Сеула. Они приехали в столицу Южной Кореи в октябре — ноябре и с тех пор ожидают решения вопроса о предоставлении убежища. если суд поддержит граждан РФ, им выдадут визу G-1, позволяющую находиться на территории страны до окончания процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца.

Власти Нидерландов заявили, что перестанут автоматически предоставлять убежище россиянам, которые уклоняются от мобилизации. При этом в Министерстве безопасности и юстиции королевства уточнили, что данная мера не коснется только уже призванных на службу граждан РФ. Их заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.