В больницу Уфы третий день подряд привозят студентов местного колледжа Минздрав Башкирии: в Уфе шесть студентов госпитализированы с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе несколько студентов местного экономического колледжа были госпитализированы с отравлением, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, молодые пациенты поступают в стационар с пятницы, 29 сентября. Сейчас в инфекционном отделении находятся шестеро учащихся.

На данный момент в инфекционную больницу госпитализированы шесть студентов. В стационар они начали поступать еще в пятницу. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Рахматуллин.

Управление Роспотребнадзора в республике распорядилось остановить работу пищеблока на территории колледжа до завершения эпидемиологического расследования и вынесения вердикта суда. В ведомстве заверили, что угрозы распространения инфекции нет.

Сотрудники Роспотребнадзора деятельность пищеблока приостановили до решения суда. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис по доставке продуктов «Самокат» на 20 тысяч рублей после массового отравления. Компанию обвинили в нарушении санитарных норм после проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора. Они обнаружили, что в «Самокате» не соблюдали сроки годности продукции, а холодильники не поддерживали требуемой температуры.