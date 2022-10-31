В Уфе произошла давка на детской олимпиаде

Фото: Социальные сети

В Уфе на детской олимпиаде по математике в фойе здания скопились сотни детей с их родителями, в результате чего это переросло в давку, пишет UFA1.RU. О пострадавших не говорится. Инцидент произошел в здании БашГУ, в котором проводилась олимпиада «Тигренок» для детей от четырех до девяти лет. Предварительно, давка произошла из-за просчета руководства с числом посетителей.

Мы привели ребенка пяти лет в 09:15, [нам] сказали, чтобы через 30 минут забрали. После началась настоящая давка. Вызвали полицейских, но и они ничем не смогли помочь и организовать. Мы стояли и не могли забрать ребенка до 12 часов, потому что детей просто не выпускали, — рассказала Айгуль Садрова, ставшая свидетельницей произошедшего.

Согласно информации Telegram-канала Mash Batash, причиной происшествия стал просчет в количестве участников мероприятия: чиновники ожидали на олимпиаде не 450, а 300 детей. Журналисты пишут, что ответственных за организацию и проведение мероприятия сотрудников управления образования Уфы планируют уволить.

Ранее стало известно о смертельной давке в Сеуле в районе Итхэвон, считающимся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. К вечеру 30 октября число жертв составило 153 человека, еще более 80 получили травмы.

К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. В результате трагедии погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.