В Уфе пожаловались на колонию из-за громких патриотических песен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители уфимского района Черниковка пожаловались на исправительную колонию из-за громких патриотических песен, передает Telegram-канал UTV. По их словам, в ИК-13 включают гимны республики и страны и другие патриотические композиции. Музыка играет постоянно и на полной громкости.

Ранее мы их еле слышали. Не напрягало. Но вот с октября это превращается в психическую атаку! В шесть утра ежедневно сначала играют гимны, «Прощание славянки» по кругу минимум 30 минут! Без перерыва... Все это включая выходные и каникулы. Громкость просто зашкаливает! — рассказала жительница района Елена.

По словам другой собеседницы, на протяжении месяца музыку включают в шесть утра.

Жительница Уфы ранее вывалила на стол заместителя мэра города обвалившиеся в ее доме куски штукатурки. Инцидент произошел на общественном форуме «Управдом». Таким образом женщина выразила недовольство, что у ее многоэтажки протекает крыша, из-за чего в панелях возникают трещины и штукатурка сыплется на голову.

Позднее в горадминистрации назвали произошедшее базаром. Представитель мэрии добавил, что замглавы городской администрации уже ездил проверить жалобу по месту жительства гражданки, однако дома никого не оказалось. При этом он пообещал, что вопрос будет взят на контроль.