В Уфе около ТЦ лежит труп предпринимателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Уфе на проспекте Октября возле ТЦ «Артерия» обнаружили труп мужчины, сообщает городской портал Gorobzor.ru. Имя убитого не называется, но известно, что у него положительная характеристика на работе. Он был руководителем одной из подрядных организаций «Артерии».

На место уже приехали близкие погибшего. Рядом с мертвым плачет женщина. Причины смерти не называются. Очевидцы в разговоре с каналом UTV утверждают, что погибший упал с крыши. «Коммерсант» пишет, что у мужчины могли быть проблемы со здоровьем. Полиция проводит проверку на месте ЧП.

До этого стало известно, в Кировском районе Саратова молодой человек и девушка погибли при падении с 18-го этажа. Тела нашли в 23:45 (22:45 мск) у подъезда дома. Прибывшие на место медики лишь смогли констатировать смерть. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Известно, что погибшим примерно 20–25 лет.

Ранее в Калининграде 30-летняя женщина с наркозависимостью выпала из окна квартиры на четвертом этаже вместе с семилетней дочкой. Незадолго до этого она рассталась с мужчиной, от которого родила. Труп погибшей обнаружили под окнами дома 20 мая ночью.