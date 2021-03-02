В Уфе охранник интерната для слепых детей изнасиловал двух девочек

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В уфимском коррекционном интернате № 28 58-летний охранник изнасиловал двух слепых девочек, одна из которых была младше 14 лет. Его дело готовится к рассмотрению в суде.

Отмечается, что мужчина, находясь на работе в коррекционном интернате № 28, воспользовался своим положением и состоянием воспитанниц детского учреждения и совершил преступления против половой неприкосновенности двух школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали об этом директору школы, которая и заявила в полицию. Охранник признал свою вину, сообщает «МК».

Следствие также внесло представление руководству школы и охранного агентства, которое осуществляет охрану объекта, об усилении контроля за отбором сотрудников для работы в детских учреждениях.

Ранее в Калининграде, как писал NEWS.ru, от отчима забеременела 11-летняя девочка. Следователи заподозрили мужчину в изнасиловании падчерицы. Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем написал сразу несколько явок с повинной.

Сначала девочка отказывалась признавать связь с отчимом. О том, что отцом мог быть он, стало известно после проведения генетической экспертизы. Врачи прервали беременность девочки по медицинским показаниям.