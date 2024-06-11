В Уфе строительная люлька с четырьмя рабочими рухнула с пятого этажа В Уфе трое рабочих погибли при падении строительной платформы с пятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе на строительной площадке в Кировском районе упала строительная платформа с четырьмя рабочими, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Люлька сорвалась с пятого этажа многоэтажного дома, который находится на этапе возведения. По предварительным данным, погибли трое. Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на строительной площадке в Кировском районе г. Уфы. По предварительным данным, сегодня днем произошло падение люльки с четырьмя рабочими с пятого этажа строящегося дома. В результате три человека скончались от полученных травм, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве во время установки сценических конструкций на ВДНХ трое рабочих сорвались с восьмиметровых строительных лесов. Они упали прямо на асфальт. Информации о состоянии пострадавших нет.

В центре Москвы до этого во время ремонта жилого дома в Бобровом переулке обрушилась шахта лифта. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, пострадал один рабочий. Позже Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеоролик с моментом обрушения части старой лифтовой шахты. Согласно его сведениям, там находились двое рабочих. Одному из рабочих удалось ухватиться за металлическую балку и повиснуть на ней.