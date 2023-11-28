В Уфе на парковке сгорели три автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе за одну ночь сгорели три припаркованных у жилого дома автомобиля, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Согласно одной из версий, причиной пожара стал поджог. По информации Telegram-канала Mash Batash, неизвестный мужчина вылил воспламеняющуюся жидкость на лобовое стекло одной из иномарок.

Как передает ведомство, сообщение о пожаре поступило в МЧС в час ночи. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены три машины: Hyundai Solaris, Suzuki SX4 и Volkswagen Tiguan. Спасатели и местные жители оттащили припаркованные рядом автомобили, чтобы огонь не распространился дальше.

По данным Mash, мужчина в капюшоне и с пакетом сначала положил что-то под дворник Volkswagen. Затем злоумышленник вернулся и поджег машину с помощью горючей жидкости, после чего сбежал. Произошедшее попало на камеру домофона. Сейчас поджигателя разыскивает полиция.

Ранее в Дагестане злоумышленники подожгли железнодорожное оборудование. Инцидент произошел на станции Буйнакск в черте одноименного города. В нескольких метра от сгоревшего релейного шкафа обнаружили пластиковую канистру с остатками бензина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.