В Уфе мужчина умер на пороге поликлиники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе 65-летний мужчина умер на пороге поликлиники, когда пришел сдавать анализы, передает Telegram-канал SHOT. Он подошел в медучреждению к 8 утра, однако сразу при входе ему стало плохо. Охранник предложил мужчине прилечь на кушетку около входа и вызвал врачей. Однако через семь минут у него остановилось сердце.

В региональном Минздраве заявили, что сотрудники поликлиники на месте начали реанимационные мероприятия. Примерно через 20 минут приехала скорая, но бригаде не удалось спасти мужчину. SHOT отмечает, что у умершего была ишемическая болезнь сердца. Во время последнего осмотра его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое. Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытается доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями.

Пользователи «ВКонтакте» не поверили мужчине и уличили его в неадекватном поведении. Они обратили внимание на то, что тот поступил в больницу с подозрением на инсульт, однако на протяжении всего девятиминутного ролика он стоит на ногах и дискутирует с персоналом больницы.