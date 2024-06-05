В Уфе мужчина сделал замечание пассажиру автобуса и получил ножевое ранение Baza: в Уфе мужчина пырнул пассажира автобуса за замечание в его адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе мужчина несколько раз ударил ножом пассажира за то, что тот сделал ему замечание из-за громкого разговора, передает Telegram-канал Baza. По его данным, правоохранители установили личность нападавшего, но задержать его пока не удалось.

Как стало известно каналу, молодой человек громко говорил по телефону в автобусе № 110с. Один из пассажиров сделал ему замечание и назвал оленем, разозлившийся мужчина достал нож и несколько раз ударил пострадавшего ножом в ногу. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а позже его истерика попала на камеру видеонаблюдения у одного из подъездов. В полиции каналу рассказали, что раненого мужчину госпитализировали с большой потерей крови.

Ранее житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Перед этим между тремя мужчинами завязался спор, один из участников схватился за нож. Пострадавшие были доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители.

До этого в городе Выксе Нижегородской области 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею. Уточнялось, что нападавший в момент совершения преступления был пьян, между ними завязался конфликт. Школьника госпитализировали с резаной раной.