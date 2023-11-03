В Уфе мать до смерти избила сына, который мешал ей спать В Уфе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трехлетнего сына

В Уфе задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего трехлетнего сына, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республики Башкортостан. По версии следствия, обвиняемая до смерти избила ребенка, потому что он мешал ей спать.

По версии следствия, 29 октября 2023 года обвиняемая, будучи раздраженной, в связи с тем, что ее 3-летний сын не слушался, капризничал и мешал спать, причинила ему телесные повреждения, в результате которых ребенок вскоре скончался, — сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что задержанная хотела скрыть факт преступления, сообщив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи, оперативники и криминалисты провели следственно-оперативные действия и выяснили, что женщина причинила сыну телесные повреждения, которые повлекли смерть.

Свою вину женщина признала, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Также допрашиваются очевидцы, сотрудники органов опеки и попечительства, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

В ходе расследования будет дана правовая оценка работы должностных лиц органов опеки. Будет рассмотрен вопрос, в полной ли мере проводились проверки, а также вопрос своевременности принятия мер реагирования в отношении неблагополучных родителей.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина избил до смерти свою 66-летнюю мать и покончил с собой. Отмечается, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.