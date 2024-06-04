В Уфе кот застрял в вентиляции и провел там всю ночь, жалобно мяукая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе рыжий кот застрял в вентиляционной трубе и провел в ней всю ночь, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, питомец решил прогуляться по вентиляции в квартире, но не смог из нее выбраться, очевидцам пришлось вызвать спасателей.

Отмечается, что напуганное животное доставали из трубы несколько часов. Как рассказали «КП-Уфа» в УГЗ города, питомец жалобно мяукал, пока очевидцы не позвонили в службу спасения.

Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом, — добавили в УГЗ.

Ранее жительница Челябинска не заметила, как ее кот по кличке Беляш запрыгнул в стиральную машину, после чего она запустила стирку. Кот замачивался в машинке 10 минут, пока хозяйка не обнаружила его пропажу. Когда женщина услышала странное бульканье, доносящееся из ванной, она сразу остановила стирку и достала из барабана мокрого кота. После осмотра врачей стало понятно, что кот не успел захлебнуться и получить переломы. Однако он находился в тяжелом состоянии.

Как утверждают врачи, подобный случай далеко не первый. Они предупредили хозяев, что коты любят спать в укромных и теплых местах, таких как шкафы, ящики, стиральные машины и даже плиты.