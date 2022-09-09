В Уфе горит ТЦ «Меркурий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Меркурий» города Уфы начался мощный пожар, огнем охвачены верхний этаж и крыша здания. На месте работают бригады пожарных и сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

По информации Telegram-канала 112, бывший Колхозный рынок на Кольцевой загорелся в 20:00. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. Огонь вспыхнул на втором этаже, после чего перекинулся на третий. На текущий момент горит практически все здание.

Ранее в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара в поселке Скоропусковский составила 2000 квадратов. До прибытия пожарных с предприятия эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Свердловской области в городе Краснотурьинск ранее случился пожар в здании больницы, в результате погиб пациент. Медики попытались спасти мужчину, однако он получил серьезные ожоги и скончался в отделении реанимации.