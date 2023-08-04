В удмуртском заводе прогремел взрыв На Воткинском заводе в Удмуртии прогремел взрыв

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На Воткинском заводе в Удмуртии прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале предприятия. Никто из работников не пострадал, угрозы жизни и здоровью отсутствуют.

Сегодня на территории производственной площадки АО «Воткинский завод» произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением, — говорится в сообщении предприятия.

Руководство компании добавило, что подразделения предприятия работают в штатном режиме.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области, его заключили под стражу на два месяца. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Уточняется, что уроженец украинского Изяслава зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него. Позднее Baza сообщила, что полиция разыскивает еще одного подозреваемого по делу о взрыве на заводе. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.