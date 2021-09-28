В Удмуртии власти торжественно открыли недоделанную беседку для жителей

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В деревне Кабакова (Удмуртия) местные власти торжественно открыли для жителей беседку с голыми стенами, одним столом и креслом. Стоимость объекта — 161 тысяча рублей, отчитался в «ВКонтакте» глава Глазовского района Вячеслав Сабреков.

Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями пообщаться, а может, и чайку попить. Мечта осуществилась, — написал Сабреков.

Он добавил, что открытие беседки прошло «с музыкальными номерами, настольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чaем».

Сама постройка - маленькое некaпитальное строение, обшитое снаружи гофрированными мeталлическими листами, а внутри - профнастилом. На полу беседки уложены доски.

В Сети постройку высмеяли, однако сельчане вступились за нее, ведь в деревне других мест, где могли бы собраться местные жители, просто нет.

В сентябре 2020 года челябинские депутаты от «Единой России» Сергей Овчинников и Алексей Локоцков, а также замглавы Советского района города Евгений Петров торжественно открыли мусорные контейнеры во дворе жилого дома. Они перерезали красную ленточку у контейнерной площадки.