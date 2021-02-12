Власти Удмуртии отказались отменять масочный режим

https://static.news.ru/photo/39a78058-6d23-11eb-9c82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Удмуртии внесли изменения в указ о смягчении коронавирусных ограничений. При этом в документ не стали вносить отмену масочного режима в республике.

Указ главы региона Александра Бречалова от 10 февраля опубликован на сайте правительства республики. Согласно документу, обязательное ношение масок в общественных местах продлевается. Кроме того, снимается запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешаются спортивные мероприятия. Родители смогут посещать мероприятия в школах и детсадах.

Накануне Бречалов заявил, что в республике ношение масок перестаёт быть обязательным и переходит в разряд рекомендаций. Аналогичное заявление сделали власти Чечни. В ответ на эту инициативу в российском правительстве заявили, что регионы не вправе самостоятельно отменять масочный режим, потому что он введён на федеральном уровне.

Как ранее писал NEWS.ru, масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, отмена обязательного ношения масок в России возможна не раньше мая, а в Москве — июня. Он считает, что отказываться от ношения масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и не болевших им.