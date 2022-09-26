В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в ижевской школе

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Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88 с 26 по 29 сентября. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким погибших и пострадавших.

С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88, — написал Бречалов в Telegram.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек. В СК рассказали, что в списке погибших значатся пять школьников, двое учителей и двое охранников. По информации Telegram-канала Baza, при стрельбе погибли 13 человек, семь из которых — дети.

Сам стрелок покончил с собой. Известно, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Личность убийцы устанавливается, при нем не было никаких документов, удостоверяющих личность.