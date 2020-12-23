В Удмуртии чиновницу уволили за хамство

https://static.news.ru/photo/fbf7d7fc-4546-11eb-a67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Чиновница из Удмуртии Светлана Пескишева написала в ответ на вопрос о подарках детям «как родили, так и обеспечивайте». Её уволят.

Как сообщила пресс-службы главы и правительства республики, инцидент произошёл при общении в Сети, когда Пескишеву спросили про новогодние подарки детям из малоимущих семей. «Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте», — ответила она тогда. Позже она пыталась оправдаться, заявив, что её аккаунт взломали, сообщает «Интерфакс».

Эти слова вызвали бурный резонанс. Министерство социальной политики Удмуртии извинилось за слова чиновницы. Её решили уволить, а с другими служащими подведомственных организаций по взаимодействию с гражданами провести внутреннюю работу.

Кроме того, в правительстве республики заявили, что обеспечивают новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, тех, кто находится под опекой и кто из приёмных семей в возрасте от 3 до 13 лет включительно.

Как писал NEWS.ru, курьер доставил две гвоздики и ленту с надписью «Вечная память» депутату городской думы Светлане Воронцовой в удмуртском городе Можги.

Воронцова и ранее получала угрозы от сотрудницы местной ритуальной службы. Она расценила такой жест как прямую угрозу своей жизни. Балахонцев также добавил, что цветы были доставлены накануне голосования в гордуме по вопросам налоговых ставок для местного бизнеса.