В учебном центре под Екатеринбургом скончался мобилизованный Депутат Иванов сообщил о смерти мобилизованного в учебном центре Свердловской области

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Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил в беседе с ТАСС о смерти мобилизованного в учебном центре в Свердловской области. По его словам, призывник ранее жаловался на проблемы со здоровьем. У него остановилось сердце.

Мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья. У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось, — рассказал Иванов.

Депутат отметил, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием обстоятельств смерти призывника.

Ранее глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников сообщил о гибели жителя города, призванного в рамках частичной мобилизации, в военном городке Свердловской области. Семье погибшего окажут помощь.

Ранее уполномоченный по правам человека в Новосибирске Нина Шалабаева рассказала о гибели двух мобилизованных граждан.

Ранее Иванов сообщил, что трое мобилизованных скончались в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя.

4 октября сотрудники омского бюро судмедэкспертизы рассказали о смерти мобилизованного мужчины из Красноярска.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, необходимо призвать 300 тысяч человек.