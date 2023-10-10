В убийстве 14-летней девочки в Уфе заподозрили ее сводного брата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Найденную в багажнике автомобиля в Уфе задушенную 14-летнюю школьницу мог убить ее сводный брат, сообщил KP.RU осведомленный источник. 21-летний подозреваемый объявлен в розыск.

Как пишет издание, в полицию обратилась мать школьницы, которая рассказала, что зашла к дочери в комнату, чтобы разбудить ее в школу, но ее там не оказалось. Через некоторое время женщина перезвонила и сообщила, что обнаружила дочь мертвой в багажнике своей машины.

Прибывшие на место следователи обнаружили на шее девочки следы удушения. В ходе разбирательства подозрение на совершение преступления пало на 21-летнего сводного брата школьницы, молодой человек находится в розыске.

При этом, как рассказали изданию одноклассники погибшей, она никогда не жаловалась на брата.

Мы вообще впервые сегодня услышали, что у нее есть брат. Она никогда раньше о нем не рассказывала, поэтому мы думали, что она одна в семье, — признались подростки.

По их словам, погибшая всегда была доброй, открытой и приветливой, никаких конфликтов у нее со сверстниками не было. Накануне трагедии девочка была в школе, ничего необычного в ее поведении никто не заметил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на месте происшествия работают следователи республиканского управления СК РФ совместно с сотрудниками уголовного розыска.

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