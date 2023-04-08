В Тыве проверяют учительницу, которая выкручивала ученикам уши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный отдел по городу Кызылу в Тыве начал разбирательство в отношении местной учительницы, которая воспитывала непослушных учеников силовыми методами. Видео, на котором педагог наносит школьникам удары и выкручивает уши подросткам, появилось в социальных сетях. Сами школьники и их одноклассники при этом смеются.

В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении — дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе правоохранители проверят детсад, в котором психолог избивала ребенка с ДЦП. Родители начали замечать на теле мальчика гематомы и потребовали от администрации учреждения объяснений. Психолог, которая отвечала за адаптацию мальчика с инвалидностью в школе, призналась, что применяла против него силу.