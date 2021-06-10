В Тыве объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу

https://static.news.ru/photo/d3187896-ca7f-11eb-aa67-96000091f725_660.jpg Лариса Шойгу Фото: duma.gov.ru

В республике Тыва 11 июня объявлено днём траура в связи со смертью депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу. Соответствующий указ подписан врио главы Тывы Владиславом Ховалыгой и опубликован на официальном портале республики.

В нём отмечается, что на территории региона в этот день будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Она приходилась сестрой главе Минобороны России Сергею Шойгу. Скончалась 10 июня в возрасте 68 лет в результате инсульта на фоне коронавируса.

Впервые депутатом Госдумы Шойгу стала в 2007 году. Во время исполнения полномочий выступила соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. До начала политической карьеры работала в медицинской сфере. Имела почётное звание «Заслуженный врач РФ» и была отмечена нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».