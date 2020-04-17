В тюменском военном училище ввели карантин после регистрации очага COVID-19

https://static.news.ru/photo/74f932a6-8074-11ea-9ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru

После регистрации очага коронавирусной инфекции нового типа в Тюменском высшем военно-инженерно командном училище ввели режим карантина. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, ссылаясь на заявление заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковника Михаила Багрова.

Отмечается, что у 15 военнослужащих было диагностировано заражение коронавирусом. По словам Багрова, в период действия в ТВВИКУ режима карантина в учебном заведении принимаются исключительные меры по борьбе с распространением COVID-19.

Со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов, — цитирует ТАСС Михаила Багрова.

Как ранее передавал NEWS.ru, военнослужащие ТВВИКУ заразились коронавирусом вне учебного заведения. Об этом заявили представители Минобороны.

Согласно предварительным данным, один из военнослужащих контактировал с гражданскими лицами, что стало причиной заражения.

На 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 пациента выздоровели. Умерли 232 человека. В Москве 16 146 (+1 370 за последние сутки) заболели, 1394 выздоровели, 113 умерли.