В тюменском селе ввели карантин из-за бешеных енотов В тюменском селе Смирное ввели карантин из-за обнаруженного у енотовидной собаки бешенства

Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

В тюменском селе Смирное установили карантин из-за бешенства енотовидной собаки. Ограничения ввели из-за выявленных опасных проб на образце, отобранном от трупа дикого животного, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на проект постановления правительства региона.

Как уточняет издание, карантин в селе установлен с 3 апреля. Период ограничений вводится на 60 дней на расстоянии три километра от места находки.

Жителей села просят внимательно следить за своими питомцами. Кроме того, на этот период запрещается охотиться на восприимчивых к бешенству животных, лечить их, а также ввозить и вывозить.

19 марта в Красноярском крае ввели региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за вспышки африканской чумы свиней. Власти постановили изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидации очага инфекции.

Врач-инфекционист ИКБ № 2 города Москвы Татьяна Сергеева ранее напомнила, что бешенство может передаваться человеку от животных, в том числе и от домашних. Для того чтобы обезопасить себя, врач посоветовала не подбирать животных на улице или покупать с рук, водить домашнего любимца к ветеринару и мыть руки после общения с ним. Не стоит целовать собак и кошек, разрешать им спать в кровати и забираться на обеденный стол.