В Тюменской области завершили укрепление дамбы Губернатор Моор: укреплена дамба, которая защищает город Ишим Тюменской области

Фото: t.me/av_moor

Укрепление дамбы, которая защищает город Ишим Тюменской области, завершилось, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Отмечается, что в работах участвовали порядка 600 человек, а протяженность дамбы составляет 2,7 тысячи км.

Это дамба, которая защищает город Ишим. Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и сегодня завершили работу, — написал он.

Ранее сообщалось, что жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим. Людям напоминают о необходимости взять с собой документы, лекарства и другие необходимые вещи. По данным местных властей, уровень воды в реке находится на критически высоком уровне.

Ранее Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Президент отметил, что это не смешно и что задачей главы региона является вселить в людей уверенность. По его словам, граждане должны понимать, что с их имуществом ничего не произойдет.