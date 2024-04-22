В Тюменской области зафиксировали резкое изменение уровня реки Тобол МЧС: уровень Тобола в Тюменской области поднялся на 80 см за сутки

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень реки Тобол в Упоровском районе Тюменской области поднялся за сутки на 80 сантиметров и достиг 554 сантиметров к 08:00 (06:00 по московскому времени), сообщили в МЧС региона. Замеры проводились у села Коркино.

По данным агентства, ниже по течению в селе Упорово вода прибыла на 34 сантиметра — до 494 сантиметров, городе Ялуторовске — на 5, до 461 сантиметра, в Ярковском районе у Иевлево — на 13, до 400 сантиметров. Власти Тюменской области ввели режим ЧС по паводку 8 апреля. На реках Ишим и Тобол ожидается превышение исторических максимумов. Пик паводка прогнозируют 23–25 апреля.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, что временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом в Тюменской области. Он отметил, что сама дамба, которую возвели для защиты населенного пункта, находится в исправном состоянии. Тем временем в МЧС России сообщили, что направили в регион дополнительную группировку спасателей.

Позже Моор опубликовал в своем Telegram-канале кадры, демонстрирующие динамику разлива реки Ишим возле села Лариха. Как пояснил глава региона, съемка с беспилотников помогает отследить опасные моменты, связанные с паводком, и действовать на опережение.