В Тюменской области уровень реки Ишим достиг уровня «опасного явления»

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Администрация города Ишим Тюменской области в официальном Telegram-канале сообщила, что уровень реки Ишим достиг критериев «опасного явления». Он уже составил 861 сантиметр. На гидропосту заявили, что за последние 10 часов рост уровня реки составил 123 см, за сутки — больше, чем на три метра. Вода продолжает стремительно прибывать.

Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами, - сказано в публикации.

С 15:00 19 апреля в Ишиме ввели ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится на семи объектах электроэнергетики.

В Тюменской области шесть населенных пунктов оказались отрезаны большой водой, информировали в администрации региона. Речь идет о поселениях в Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском районах. Проводится эвакуация населения. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что регион столкнулся с самым масштабным паводком за долгие годы. По его данным, такого уровня воды в области не фиксировали с 1947 года.

Президент России Владимир Путин всегда требует от глав российских регионов корректности, когда речь идет о людях и их бедах, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал упрек Путина в адрес главы Тюменской области, который назвал упертыми граждан, отказавшихся эвакуироваться из затапливаемых сел.