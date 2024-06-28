В Тюменской области накрыли нарколабораторию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории в Тюменской области, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец.

В Тюменской области мои коллеги пресекли деятельность нарколаборатории. <...> В ходе обыска обнаружили свыше одной тысячи литров прекурсоров, около 700 граммов запрещенного вещества и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — говорится в сообщении.

Один из задержанных, получив крупную сумму денег от сообщников, подыскал частный дом в сельской местности для того, чтобы изготавливать запрещенные препараты. Когда первая партия была готова, он спрятал ее в лесу и сообщил координаты своим кураторам. Сделку сорвали полицейские. Также задержаны двое жителей Челябинской области, которые приехали забирать товар.

Экспертиза установила, что изъятое является мефедроном массой свыше 20 килограммов. Возбуждено дело, задержанные заключены под стражу.

Ранее психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал, что наркобизнес завлекает детей и подростков своими лозунгами. По его словам, начало употребления наркотиков «молодеет» с каждым годом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.