Мясорубка оторвала кисть руки четырехлетней девочке в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка в Тюменской области засунула руку в электрическую мясорубку, в результате чего потеряла кисть, пишет Telegram-канал «112». Происшествие случилось, когда мать оставила девочку без присмотра.

Родительница решила накрутить фарш, а ребенок в это время находился с ней на кухне. В какой-то момент женщина отвлеклась и вышла в другую комнату. Девочка засунула руку в мясорубку, и лезвия отрезали ей кисть на уровне запястья.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Пока неизвестно, получится ли у врачей вернуть кисть. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Женщина находится под подпиской о невыезде, так как у нее на попечении еще два ребенка, двух и трех лет.

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