В Тюмени загорелась крыша жилого дома

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Кровля девятиэтажного жилого дома загорелась в Тюмени, эвакуирован 51 человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар уже локализован, на месте продолжают работать спасатели.

Горит кровля жилого девятиэтажного дома на улице Народная, 10. На данный момент эвакуирован 51 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет 100 кв. метров. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что клубы чёрного дыма видны из нескольких районов Тюмени.

Ранее стало известно, что взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области мог произойти из-за того, что житель одной из квартир забыл закрыть газовый кран. ЧП не носит криминального характера.

Как отмечает портал, 52-летний владелец одной из квартир поставил на плиту чайник и не помнит, что произошло потом.