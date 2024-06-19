В Тюмени задержали полицейских за подделку документов для мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тюмени задержали трех сотрудников отдела полиции №1, сообщили в региональном УМВД. Дело связано с подделкой административных протоколов на мигрантов, передает портал 72.ru. Руководство ведомства назначило служебную проверку.

Оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области оказывают содействие правоохранительным органам региона в установлении обстоятельств возможной причастности трех сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени к противоправным деяниям в сфере миграции, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье задержали 15 человек по делу о незаконной миграции. Среди фигурантов оказались экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово, трое гражданских и 11 иностранцев. Злоумышленники использовали подложные документы о наличии у мигрантов гражданства Украины и регистрации в Херсонской области, чтобы выдавать паспорта РФ по упрощенной форме. Эта услуга обходилась иностранцам в 400–700 тысяч рублей.

До этого не менее 60 человек задержали в Санкт-Петербурге при обысках по местам проживания мигрантов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции.