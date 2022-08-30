В Тюмени задержали мужчину, тискавшего маленькую девочку В Тюмени задержали мужчину, целовавшего маленькую девочку в торговом центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тюмени по подозрению в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отдела СК. Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина пристает к маленькой девочке и пытается поцеловать ее в разные части тела.

29 августа в одном из торговых центров Тюмени мужчина приметил несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а потом скрылся. В кратчайшие сроки мужчина был задержан по горячим следам. Сейчас он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — рассказали сотрудники Следственного комитета.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователь подаст ходатайство о заключении жителя Тюмени под стражу.

Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетнего ребенка. По данным Следственного комитета, 46-летний мужчина завлек девочку на безлюдный пустырь, надругался над ней, а после скрылся. Следствие устанавливает детали совершенного преступления. После нападения насильник провел ночь на кладбище, скрываясь от сотрудников полиции. Мужчина полностью признал свою вину.