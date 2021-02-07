В Тюмени уволился выругавшийся матом в эфире телеведущий

https://static.news.ru/photo/d4f08fc8-6945-11eb-9303-96000091f725_660.jpg Фото: Никита Белов /vk.com

Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, который накануне в ходе выпуска новостей матом выругался на коллег, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя холдинга «Сибинформбюро» Роман Мамонтов.

Уволилась вся бригада. Это люди, имевшие непосредственное отношение к подготовке выпуска новостей: ведущий, режиссер и монтажёр. Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо. С сегодняшнего дня они не являются сотрудниками холдинга «Сибинформбюро», — приводит URA.RU слова Мамонтова.

Он добавил, что из-за скандала с матом холдинг нарушил сразу несколько требований Роскомнадзора, под угрозой оказалась репутация компании. По словам Мамонтова, руководство «Сибинформбюро» уже принесло извинения за инцидент.

Уволившийся журналист Никита Белов также прокомментировал ситуацию, поблагодарив своё прежнее место работы за «развитие» и отметив, что не видит ничего страшного в сложившейся ситуации.

Я официально безработный, но полагаю, что в этом нет ничего ужасного. Открыт для предложений о трудоустройстве, — написал Белов на своей странице в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова выругалась матом на невесту в костюме коровы, которая постоянно её перебивала. Невеста тут же перебила ведущую вновь и заявила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей «затыкали рот», и обвинила телеведущую в том, что та её «обесценивает».