Тюменский суд расторг брак семьи, в которой муж сменил пол Суд в Тюмени после требования прокуратуры расторг брак, в котором один из супругов сменил пол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени суд признал недействительным брак пары, где один из супругов сменил пол, сообщили NEWS.ru в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. С таким требованием выступила городская прокуратура со ссылкой на Семейный кодекс, определяющий брак как добровольный союз мужчины и женщины.

Факт [смены пола] установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из комитета ЗАГС администрации Тюмени, где указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене Ф. И. О. и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено. Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор Тюмени обратился в суд, — пояснили в пресс-службе фемиды.

Портал URA.RU со ссылкой на адвоката семейства Павла Руснакова сообщал, что пара зарегистрировала отношения в 2019 году, но в 2022 году муж совершил трансгендерный переход. Брак был аннулирован 29 сентября 2022 года. По словам Руснакова, действующий закон никак не регулирует ситуацию, возникшую в этой семье.

Ранее полиция завела административное дело против трансгендерного блогера Даши Корейки и ее друга Хилми по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Также их проверяют на «незаконное изготовление порнографических материалов».