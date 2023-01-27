В Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на работе под гимн России

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Две сотрудницы тюменской налоговой инспекции устроили драку на рабочем месте во время прослушивания российского гимна, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Одна из них в итоге ушла на больничный, а вторая получила ушибы и ссадины.

Сообщается, что главные специалистки правового отдела УФНС № 14 регулярно конфликтовали: одну из них не устраивал «звонкий голос и безделье» коллеги, а та, в свою очередь, жаловалась на отказы ежедневно слушать гимн России. В итоге одна из них написала заявление об увольнении по собственному желанию, и перепалка разразилась, когда она стала собирать вещи и была вынуждена слушать гимн России, который включила ее соперница. Одновременно женщина вынуждена была слушать реплики о том, что таким, как она, «не место в госорганах».

Терпение кончилось, в кабинете стало горячо — началась драка. Одна треснула [коллегу] журналом, другая отлупила соперницу калькулятором по уху. Закончилось полицией и снятием побоев, — сказано в сообщении Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане «Магадан» мужчина искусал женщину. Девушка рассказала, что подсела вместе с подругами к компании парней, после чего один из них неожиданно схватил ее за руку и впился в предплечье зубами. Охрана заведения предложила не обращать внимания на обидчика.