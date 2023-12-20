В Тюмени подростка избили за отказ оплатить маникюр

В Тюмени мастер маникюра избила школьницу, которая отказалась оплачивать услугу после того, как ее уже оказали, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Женщину обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Подросток пришла к специалисту, та сделала ей маникюр, но несовершеннолетняя клиентка отказалась заплатить за работу. После этого произошел конфликт, в результате которого бьюти-мастер нанесла школьнице удары и оттолкнула.

На судебном заседании женщина признала свою вину, она добавила, что не смогла «совладать с эмоциями». Также россиянка раскаялась в содеянном и пообещала, что подобного больше не повторится.

Ранее в Санкт-Петербурге посетитель салона связи в ходе конфликта выстрелил в продавца из пневматического пистолета. 19-летнего пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови.

До этого в Серпухове возле торгового центра «Корстон» группа подростков избила молодого человека в черной одежде, приняв его за поклонника субкультуры «ЧВК Редан». В подмосковной прокуратуре сообщили, что все участники избиения установлены, а против их родителей заведены административные дела за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.