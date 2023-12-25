В России перекрыли федеральную «трассу смерти» Госавтоинспекция сообщила о перекрытии федеральной трассы в Тюменской области

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Движение по федеральной трассе Р404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» приостановлено, сообщила Госавтоинспекция Югры. По данным ведомства, в связи с образованием стекловидного льда перекрыта значительная часть дороги с 572 по 698 километр. В УГИБДД также призвали водителей отложить все поездки за город.

В связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием, так называемого «стекловидного льда» на асфальте, Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки, — говорится в сообщении.

URA.RU со ссылкой на дежурного «Уралуправдора» сообщает, что также перекрыт участок трассы с 436 по 542 километр до границы Тюменской области. По данным ведомства, на участках проводят противогололедную обработку дорожного полотна.

Дорогу начали называть «трассой смерти» из-за большого количества аварий. С 2021 года там произошло порядка 400 ДТП, которые унесли жизни по меньшей мере 100 человек.

Ранее сообщалось о приостановке движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту. О причинах подобного решения не сообщалось. Водителям в такие моменты необходимо сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.