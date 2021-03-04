В Тюмени парень украл жвачки на ₽18 тысяч на подарки девушкам

https://static.news.ru/photo/837e8b64-7d26-11eb-9eba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который украл жевательную резинку на сумму около 18 тысяч рублей. Злоумышленник признался, что часть из них планировал подарить девушкам.

Сообщается, что инцидент произошёл в ТЦ Metro cash & carry. Парень думал, что никто его не видит, положил в рюкзак упаковку жвачки, после чего скрылся, сообщает Znak.com.

Полиция установила личность злоумышленника по камерам. Задержанный во всем признался и пояснил, что жвачку украл для себя и для того, чтобы подарить её девушкам. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудница сетевого магазина в Ельце обнаружила супружескую пару, воровавшую еду. За время новогодних праздников они похитили продуктов на четыре тысячи рублей.

В магазине заметили кражу продуктов 11 января, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения. В частности, было зафиксировано, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, прихватив продуктовую корзину, куда положили бутылку алкогольного напитка, 1,5 кг мяса, упаковку кофе, молоко, макароны и пакет лука. После часть продуктов женщина положила в пакет и вынесла, минуя кассу. Другую часть оплатил мужчина. Спустя несколько дней пара повторила трюк, писал NEWS.ru.