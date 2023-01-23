Неизвестные осквернили сквер Победы в Тюмени

Фото: vk.com/chptmn

В Тюмени группа мужчин осквернила сквер Победы. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как неизвестные отламывают несколько букв от арки перед входом, после чего с криками убегают. Произошедшим уже заинтересовались в правоохранительных органах. В настоящее время полиция пытается установить личности злоумышленников с помощью видеозаписи очевидца, пишет «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства и участников инцидента, которые присутствуют на видеозаписи, — сообщили в ведомстве.

Произошедшее возмутило горожан, в комментариях под видео в социальных сетях они назвали вандалов «самыми настоящими фашистами». Некоторые пользователи предложили за подобные проступки карать телесными наказаниями — невзирая на пол и возраст, а один из комментаторов предложил проводить такие «наказания» публично.

Совет Федерации ранее одобрил закон о введении уголовной и административной ответственности за осквернение георгиевских лент. Закон приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы. Он предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и в размере до 5 млн рублей за ее публичное осквернение.