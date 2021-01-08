В Тюмени назвали возможную причину пожара в пансионате

https://static.news.ru/photo/35a64ca4-5343-11eb-9024-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном доме под Тюменью, который эксплуатировался как пансионат для престарелых. Накануне при пожаре там погибли семеро человек.

Наиболее вероятная причина пожара в посёлке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане, — цитирует РИА Новости начальника регионального управления МЧС Артура Хачатряна.

Он уточнил, что в Росреестре по данному адресу зарегистрирован частный жилой дом, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей среди его владельцев не значится.

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Трактовая в посёлке Боровский Тюменского района поступило в субботу в 16:53 (14:53 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели три надворные постройки по всей площади. После тушения пожара были обнаружены тела семи человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Позже выяснилось, что сгоревшее хозяйство принадлежало супругам, которые на частной основе содержали в доме пенсионеров. Глава семейства скончался, и женщина продолжила бизнес самостоятельно. Об этом рассказала жительница соседнего дома Нина Камшилина. Она уточнила, что в результате возгорания пострадало не только здание пансионата, но и близлежащие строения, писал NEWS.ru.