В Тюмени мужчина избил в лифте соседку, утомившую разговорами о боге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени в отношении местного жителя составили протокол о нанесении побоев, передает 72.ru со ссылкой на УМВД региона. Находясь в лифте многоэтажного дома, он несколько раз ударил пожилую женщину, которая постоянно ездила в кабине и говорила с соседями о религии. В Сети появилось видео, на котором тюменец бьет старушку в присутствии ребенка, а после вышвыривает ее в подъезд.

Личность мужчины установили. В отношении него составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий»), — сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Известно, что до этого с женщиной вступали в конфликт другие соседи, которым не нравились ежедневные проповеди в грузовом лифте.