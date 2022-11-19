В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме Губернатор Лимаренко: в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва газа в подъезде жилого дома, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Сахалинский глава выразил соболезнования близким погибших, а также пообещал оказать им помощь. На текущий момент известно о девяти погибших, четверо из которых — дети.

В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов, — написал Лимаренко в Telegram.

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб завершили разбор завалов на месте, где обрушился подъезд жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине. По данным министерства, спасатели приступили к разбору обломков в подвальном помещении. Осмотр квартир пройдет завтра, 20 ноября.

До этого Лимаренко заявил, что женщину, пострадавшую при взрыве газа в доме в поселке Тымовское Сахалинской области, отправили вертолетом санитарной авиации в одну из больниц Южно-Сахалинска. Он уточнил, что после этого состоялась экстренная хирургическая операция. По словам Лимаренко, несмотря на врачебную помощь, состояние пострадавшей остается тяжелым.