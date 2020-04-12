В Тверской области ввели ограничения на въезд в район расположения АЭС

Дополнительные ограничительные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса введены в Удомельском городском округе Тверской области, где расположена Калининская АЭС.
Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Руденей. Согласно документу, въезд в город ограничен для граждан, не имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в нём.
Исключения сделаны для граждан, проживающих в иных населённых пунктах, которые могут подтвердить, что работают на территории округа, а также для спецтранспорта.
Ограничения вступают в силу с 13 апреля и будут действовать до конца месяца,
Ранее NEWS.ru писал, что подобные меры приняты руководство Курской области. Там до 30 апреля ограничен въезд в города с особым режимом – Курчатов и Железногорск.
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