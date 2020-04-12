В Тверской области ввели ограничения на въезд в район расположения АЭС

https://static.news.ru/photo/948e884e-7cc5-11ea-b023-fa163e074e61_660.jpg Калининская АЭС Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

Дополнительные ограничительные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса введены в Удомельском городском округе Тверской области, где расположена Калининская АЭС.

Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Руденей. Согласно документу, въезд в город ограничен для граждан, не имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в нём.

Исключения сделаны для граждан, проживающих в иных населённых пунктах, которые могут подтвердить, что работают на территории округа, а также для спецтранспорта.

Ограничения вступают в силу с 13 апреля и будут действовать до конца месяца, сообщается на сайте правительства области.

Ранее NEWS.ru писал, что подобные меры приняты руководство Курской области. Там до 30 апреля ограничен въезд в города с особым режимом – Курчатов и Железногорск.