В Тверской области разбился частный самолет

В Тверской области частный самолет Zlin 142 потерпел крушение в лесополосе недалеко от аэропорта Ржева во время отработки пилотом учебного полета с имитацией отключения двигателя, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Авария произошла вечером 18 июня. Пилот и пассажир попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следствием установлено, что 18 июня 2022 года, в вечернее время, пилот и он же собственник воздушного судна Zlin 142, при попытке сэмитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолёт совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома, — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, самолета, взлетно-посадочной полосы, а также допросили работников аэродрома и назначили необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).