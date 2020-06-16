В Тверской области перенесли парады в честь 75-летия Победы

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Парады Победы в Твери и Ржеве переносятся с 24 июня на другую дату. Решение принял глава Тверской области Игорь Руденя.

Он пояснил, что торжественные мероприятия переносятся в соответствии с позицией управления Роспотребнадзора по региону. Инициатива властей также обсуждалась с ветеранскими организациями, которые поддержали её.

Глава области добавил, что жители Твери смогут увидеть 24 июня пролёт авиации, которая будет возвращаться в Верхневолжье после парада в Москве, сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным, в Тверской области выявлено 2,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 72 — в последние сутки. С начала пандемии выздоровели 1,7 тысячи пациентов, 51 человек скончался.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Не работают заведения общепита, гостиницы, частные медклиники, запрещено посещение парков, детских и спортивных площадок, а также проведение массовых мероприятий. Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом местные власти отменили проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово, который был запланирован на 24–26 июля.

Как писал NEWS.ru, от проведения парада Победы 24 июня из-за ситуации с COVID-19 отказались примерно полтора десятка российских городов. В их числе — Белгород, Курск, Пятигорск, Нижний Тагил, Якутск и другие. Москвичам в Кремле посоветовали смотреть парад по телевизору. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, благодаря работе команды специалистов-телевизионщиков по ТВ это зрелище будет более красочным.

В России зафиксировано 545,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии выздоровели 294,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 7,2 тысячи жителей страны.