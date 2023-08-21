В Тверской области нашли беспилотник в цветах украинского флага SHOT: в Тверской области нашли желто-синий БПЛА с националистическими лозунгами

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тверской области обнаружили желто-синий беспилотник с украинскими националистическими лозунгами. По данным канала, на место оперативно прибыли полицейские, БПЛА передали на экспертизу.

SHOT сообщает, что беспилотник нашли утром 21 августа в лесу возле деревни Рудни Жарковского района, что в 140 километрах севернее Смоленска, одно из крыльев метрового БПЛА было сломано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника в регионе. По его словам, один БПЛА был уничтожен в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Он отметил, что в Белгородском районе зафиксированы небольшие повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домах, также посечены осколками два автомобиля.

До этого губернатор региона заявлял, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. В селе Соломино были сбиты три беспилотника самолетного типа. Никто из мирных жителей в результате обстрелов не пострадал. На село Логачевка было сброшено пять осколочных гранатометных снарядов, а на хутор Старый — семь минометных боеприпасов. В Краснояружском районе зафиксировано три прилета. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по Новой Таволжанке, хутору Панков и пропускному пункту «Шебекино» — по три.