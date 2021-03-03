В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/2045aac8-7c4f-11eb-b213-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверским врачам удалось совершить «маленькое чудо» и вылечить больную пневмонией пациентку, у которой лёгкие были поражены на 100%. Ситуация осложнялась ещё и тем, что она была беременна. В итоге и маму, и малыша спасли. Об этом рассказал заведующий службой анестезиологии и реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

Он уточнил, что ребёнок родился в результате кесарева сечения. Мальчика назвали Мишей. Его маму Екатерину 3 марта выписали из стационара. До этого женщина провела 35 суток в реанимации в послеродовом периоде.

Она поступила в ОКБ со 100% поражением лёгких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребёнок, которого назвали Мишей, — жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной. Сама пациентка находилась 21 день на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО, — написал Петрушин в Facebook.

Сейчас состояние Екатерины удовлетворительное, и она уже отправилась вместе с маленьким Мишей домой. Петрушин отметил, что спасти жизни матери и ребёнка помогла слаженная работа врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра.

Ранее девочка из Екатеринбурга попала в больницу после того, как неустановленный предмет разорвался у неё в руках. До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что девочке пять лет и взорвался в её руках патрон, который малышка решила подогреть зажигалкой, сообщал NEWS.ru.