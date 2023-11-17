В Твери предотвратили возможный теракт SHOT: силовики нашли и обезвредили СВУ под Красинским мостом в Твери

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники силовых структур в Твери предотвратили возможный теракт. По его информации, спецслужбы обнаружили под Красинским мостом самодельное взрывное устройство и обезвредили его.

Как передает канал, подозрительную коробку нашли под опорой переправы в Заволжском районе утром 17 ноября. По данным SHOT, из устройства торчали провода, а сверху был закреплен таймер, на котором шел обратный отсчет времени. Авторы канала добавили, что находку ликвидировали на месте, а все, что осталось от СВУ, эксперты забрали на экспертизу. SHOT добавил, что внутри устройства было шесть брусков пластичного вещества, а также поражающие элементы в виде болтов и гаек и электронный прибор.

Ранее в Ленинградской области предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск. Неизвестные прикрепили к нему самодельное взрывное устройство, которое обнаружили охранники «Транснефти» и вызвали экстренные службы. СВУ находилось в металлическом контейнере с оборудованием, которое контролирует перекачку нефтепродукта. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили опасный предмет, чья мощность в тротиловом эквиваленте составляла 800 граммов.