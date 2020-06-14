В Твери ликвидируют кладбище домашних животных

В Бобачёвской роще на территории Твери будет ликвидировано кладбище домашних животных. Об этом стало известно из сообщения регионального ГУ Государственной инспекции по ветеринарии.
Кладбище ликвидируют в период с 10 июля по 10 августа. За это время в роще уберут с территории парка все несанкционированные захоронения. В инспекции напомнили, что нарушение ветеринарных правил может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
Первые захоронения образовались в роще примерно 20 лет назад. За это время место превратилось в полноценное кладбище — оградки, памятники и венки. Несмотря на предупреждения и антисанитарию люди приезжали сюда, чтобы похоронить здесь своих любимцев,
Как ранее писал NEWS.ru, сто символических могил появилисьна всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Их вырыли активисты бразильской общественной организации Rio de Paz. Она считают меры правительства по борьбе с коронавирусом и его последствиямикладбищ недостаточными.
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