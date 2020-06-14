В Твери ликвидируют кладбище домашних животных

https://static.news.ru/photo/cc6fd510-ae48-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: tver.ru

В Бобачёвской роще на территории Твери будет ликвидировано кладбище домашних животных. Об этом стало известно из сообщения регионального ГУ Государственной инспекции по ветеринарии.

Кладбище ликвидируют в период с 10 июля по 10 августа. За это время в роще уберут с территории парка все несанкционированные захоронения. В инспекции напомнили, что нарушение ветеринарных правил может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

Первые захоронения образовались в роще примерно 20 лет назад. За это время место превратилось в полноценное кладбище — оградки, памятники и венки. Несмотря на предупреждения и антисанитарию люди приезжали сюда, чтобы похоронить здесь своих любимцев, передаёт «Тверьлайф.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, сто символических могил появилисьна всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Их вырыли активисты бразильской общественной организации Rio de Paz. Она считают меры правительства по борьбе с коронавирусом и его последствиямикладбищ недостаточными.